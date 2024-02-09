Очистные сооружения Ставрополя переполнились

Имеющиеся мощности Ставрополя по очистке воды практически выработали ресурс и нуждаются в модернизации. Оптимизацию и модернизацию планируется завершить к весне 2025 года.

Очистные сооружения Ставрополя заполнены до краев. Прежде всего, это связано с быстрым развитием города, появлением новых кварталов и ЖК. Об этом сообщили в администрации города, отметив, что ситуацию планируется исправить в ближайшее время за 937,5 млн рублей. Именно столько будет вложено в реконструкцию очистных объектов.

«Производительность очистных сооружений городского „Водоканала“ составляет 150 тысяч кубических метров в сутки. Дополнительные мощности обеспечат необходимое населению города численностью более 550 тысяч человек бесперебойное хозяйственно-питьевое водоснабжение»

– пресс-служба мэрии города

В свою очередь мэр Ставрополя отметил, что мощности уже действующих очистных сооружений нарастят на 50 тыс кубов. Планируется, что на всю модернизацию потребуется около года. Старт работам будет дан уже в марте.