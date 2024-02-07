Энергетики перешли на режим повышенной готовности на Ставрополье

На Ставрополье введен режим повышенной готовности для энергетиков. В ближайшее время в регионе ожидается ухудшение погоды.

В Ставропольском крае в преддверии ожидающегося ухудшения погодных условий приняли решение усилить контроль за энергетическими объектами. Об этом рассказали в Минэнерго региона.

"Ставропольские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды"

– пресс-служба ведомства

Синоптики прогнозируют, что уже с завтрашнего дня в регионе резко похолодает. Ожидаются также мокрый снег и местами гололед.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что предприятия энергетики делают все необходимое для обеспечения надежного электроснабжения в крае. Они также готовы в любой момент перейти на усиленный режим работы.