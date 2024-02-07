Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Энергетики перешли на режим повышенной готовности на Ставрополье

Энергетики в Ставропольском крае
© Фото: МЧС Ставропольского края
На Ставрополье введен режим повышенной готовности для энергетиков. В ближайшее время в регионе ожидается ухудшение погоды.

В Ставропольском крае в преддверии ожидающегося ухудшения погодных условий приняли решение усилить контроль за энергетическими объектами. Об этом рассказали в Минэнерго региона.

"Ставропольские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды"

– пресс-служба ведомства

Синоптики прогнозируют, что уже с завтрашнего дня в регионе резко похолодает. Ожидаются также мокрый снег и местами гололед.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что предприятия энергетики делают все необходимое для обеспечения надежного электроснабжения в крае. Они также готовы в любой момент перейти на усиленный режим работы.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1705 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы