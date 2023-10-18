Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о будущем

Сегодня в Пекине состоялись переговоры российского президента Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Сначала стороны провели переговоры с участием делегаций, они продлились порядка полутора часов. Затем Путин и Си Цзиньпин продолжили диалог в формате тет-а-тет.
В рамках беседы был отмечен рост двустороннего товарооборота - до нового исторического рекорда.
Китайский лидер заявил о планах достичь в этом году товарооборота в $200 млрд, по словам Путина, эта планка уже взята.
"Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена"
– Путин
Также лидеры обсудили необходимость внешнеполитической координации в текущих непростых условиях и сотрудничество РФ и КНР.
В Пекине Путин также отметил стремление России и Китая к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству в мире. Он сообщил о договоренности Москвы и Пекина о параллельном и скоординированном развитии ЕАЭС и программы "Один пояс - один путь", о реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между странами ЕАЭС и КНР.
РФ и КНР углубляют политическое взаимодоверие и эффективное стратегическое взаимодействие, отметил лидер Китая.