РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путин пообещал Китаю больше газа

Путин пообещал Китаю больше газа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российский лидер выразил уверенность, что проект «Сила Сибири – 2» выгоден всем: и РФ, и Монголии и Китаю. Судьба проекта решится в ходе визита Путина в Пекин.

Президент России заявил об актуальности реализации газового проекта «Сила Сибири – 2». Напомним, что российский газ по этому газопроводу будет доставляться через Монголию в Китай.

«Все согласны с этим проектом, все стороны хотят участвовать, хотят работать. Дело в реализации, думаю, мы будем двигаться хорошими темпами»

– Владимир Путин

Напомним, что судьба данного газотранспортного проекта будет решаться в ходе визита российского лидера в Пекин. Косвенно на это указывает то, что в Поднебесную с Путиным отправится глава «Газпрома».

”Сила Сибири-2”: предназначавшийся для Европы газ перенаправят в Китай

”Сила Сибири-2”: предназначавшийся для Европы газ перенаправят в Китай

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
930 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version