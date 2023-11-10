Ветер и метель «закрыли» все трассы на «Эльбрусе»

Канатки и трассы на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии закрыты из-за плохой погоды. Администрация сообщает, что в горах образовались метель и сильные ветра.

Пресс-служба горнолыжного курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии сообщила о временном закрытии всех трасс и канатных дорог из-за плохой погоды.

Как заявили в администрации курорта, в горах республики образовались метель и сильные ветра.

Ранее на «Эльбрусе» закрыли ряд горнолыжных трасс и самую высокогорную канатную дорогу Мир-Гарабаши в связи с непогодой.

Курорт «Эльбрус»

Горнолыжный курорт «Эльбрус» находится на южных склонах одноименной горы на территории парка «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии. На курорте установлено порядка 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.