Вероятность лавин в Сочи закрыла лыжные трассы

В Сочи из-за лавиноопасности в пятницу не работают многие трассы на курортах в горном кластере. О закрытии трасс сообщили Роза Хутор и Красная Поляна.

Лавины угрожают горам в Сочи, в связи с этим популярные курорты частично закрыли для катания трассы сегодня.

Курорт "Роза Хутор" приостановил катание на трассах "Лабиринт", "Альпика" и "Примавера", также закрыты "Качели на Пике", "Подвесной мост", не работает в пятницу подъемник "Крокус".

Ограниченно работает и инфраструктура горного курорта "Красная Поляна": закрыты трассы "Снежная", "Панорама", "Струна", с 14.00 катание будет недоступно также на трассе "Реликтовый лес".

Предупреждение об опасности схода снежных лавин в горах Краснодарского края объявлено до конца выходных. Аналогичное объявление сделали спасатели в Адыгее.