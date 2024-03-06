Лавины угрожают Адыгее до 18 марта

Лавинная опасность в Адыгее объявлена до понедельника. Лавины вероятны в горах на высоте выше 2 тыс метров и на крутых склонах.

Высокая вероятность схода лавин в горах Адыгеи будет наблюдаться в ближайшие дни.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 14 по 17 марта в горах Адыгеи выше 2 тыс м лавиноопасно"

– ГУ МЧС РФ по Адыгее

В связи с таким прогнозам туристов просят до конца выходных не выходить в горы, кататься на подготовленных трассах и избегать крутых склонов.