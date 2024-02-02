Вестник Кавказа

Адыгея будет принимать по 1 млн туристов благодаря "Лагонаки"

Адыгея
© Фото: официальный сайт исполнительных органов государственной власти Адыгеи
Запуск горнолыжного курорта "Лагонаки" позволит Адыгее нарастить турпоток в два раза. Ежегодно республика будет принимать 1 млн гостей.

Запуск горнолыжного курорта "Лагонаки" позволит Адыгее нарастить турпоток в два раза. Ежегодно республика будет принимать 1 млн гостей.

Новый курорт в Адыгее "Лагонаки" позволит республике значительно нарастить ежегодный поток туристов. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"За последние годы турпоток в Адыгею стабильно растет – ежегодно субъект посещают более полумиллиона туристов… При этом общий турпоток может как минимум вдвое увеличиться по итогам реализации якорного проекта – всесезонного горнолыжного эко-курорта "Лагонаки""

– зампред российского правительства

В реализацию проекта будет вложено около 60 млрд рублей, это будут как частные, так и бюджетные средства.

"Лагонаки" находится на первом этапе реализации. На курорте планируется возвести гостиничный комплекс почти 700 номеров, шесть подвесных канатных дорог и проложить горнолыжные трассы, общая протяженность которых превысит 25 км.

Горный курорт создаст в Адыгее порядка 2 тыс новых рабочих мест.

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