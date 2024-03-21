Вестник Кавказа

Лавина засыпала человека на курорте в Грузии

Лавина засыпала человека на курорте в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снежные массы обрушились на горнолыжном курорте в Грузии. Спасатели ищут под завалами может находиться человек.

В районе горнолыжного-курорта Бакуриани в Грузии обрушилась лавина, которая погребла под собой одного человека. Информацию об этом распространила служба по управлению ЧС МВД республики. 

Сейчас на месте происшествия осуществляются поисково-спасательная операция. 

Для того, чтобы найти пропавшего человека в кратчайшие сроки, было решено провести поиски с воздуха. Оперативные службы подключили к операции дроны. 

Также задействовать вертолет, который прилетел из столицы республики.

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