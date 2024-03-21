Лавина засыпала человека на курорте в Грузии

Снежные массы обрушились на горнолыжном курорте в Грузии. Спасатели ищут под завалами может находиться человек.

В районе горнолыжного-курорта Бакуриани в Грузии обрушилась лавина, которая погребла под собой одного человека. Информацию об этом распространила служба по управлению ЧС МВД республики.

Сейчас на месте происшествия осуществляются поисково-спасательная операция.

Для того, чтобы найти пропавшего человека в кратчайшие сроки, было решено провести поиски с воздуха. Оперативные службы подключили к операции дроны.

Также задействовать вертолет, который прилетел из столицы республики.