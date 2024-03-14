Вестник Кавказа

Лавины остановили движение на дорогах в Дагестане

Лавины остановили движение на дорогах в Дагестане
© Фото: Минтранс Дагестана
Горные районы Дагестана подверглись сходу лавин, которые перекрыли движение на двух трассах региона, и оставили без автомобильного сообщения несколько населенных пунктов.

Сошедшие лавины в горах Дагестана перекрыли движение на дорогах местного значения. Такая информация была опубликована на сайте МЧС региона.

Сообщается, что отрезанными друг от друга остались несколько населенных пунктов в горных районах республики.

"В Цунтинском районе <…> в 18:05 ниже села Цекок на участке дороги Терутли — Цекок сошла лавина. Лавина вышла на полотно дороги. Дорога местного значения закрыта, имеется пеший проход. Объем лавины 720 кубических метров"

– МЧС РФ в Дагестане

Также накануне вечером снежные массы сошли в Ахтынском районе на маршруте Курукал — Хнов.

"Без дорожного сообщения остаются три населенных пункта Гдым, Фий, Хнов"

– МЧС региона

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на месте схода лавин нет.

Дорожники приступили к расчистке дорожного полотна.

Ранее спасатели региона сообщали о возможных сходах лавин в течение суток в горных районах республики.

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