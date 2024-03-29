МЧС объявило лавинную опасность в горах Карачаево-Черкесии

В горах КЧР возможен сход лавин на высоте более 2 тыс метров, предупредили в региональном управлении МЧС. Уточняется, что наиболее опасен период с 18:00 8 апреля до 18:00 10 апреля.

Спасательные службы регионального центра МЧС обратились к жителям и туристам, находящимся в горах Карачаево-Черкесии, с экстренным предупреждением о повышенной опасности схода лавин в ближайшие дни.

«По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 18:00 8 апреля до 18:00 10 апреля в горах КЧР выше 2 000 метров лавиноопасно»

– сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Почему возникает опасность лавин?

Спасатели отмечают, что основные причины схода лавин в горах – это изменение температуры, интенсивные осадки, ветер и изменения в структуре снежного покрова. Когда эти факторы совпадают, риск возникновения лавин возрастает. Поэтому важно принимать меры предосторожности и следить за предупреждениями спасательных служб.

В этой связи спасатели призывают не игнорировать предупреждений об опасности лавин и следовать инструкциям специалистов.