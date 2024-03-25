На Кубани и Адыгее будет лавиноопасно до апреля

В горах Краснодарского края и Адыгеи объявлено штормовое предупреждение об опасности схода лавин до 31 марта.
«До конца суток 29.03.2024, а также в течение суток 30.03 и 31.03.2024 в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. м лавиноопасно»
- в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Планирование маршрута
В этой связи спасатели перед выходом в горы рекомендуют тщательно планировать маршрут, Изучать прогноз погоды и информацию о состоянии снежного покрова.
Далее важно соблюдать выбранный маршрут и не отклоняться от него. Изменение планов по ходу движения может привести к опасным ситуациям, особенно в условиях штормового предупреждения.
Кроме того, специалисты рекомендуют для безопасного передвижения в горах во время штормового предупреждения использовать специальное снаряжение.