Вестник Кавказа

На Кубани и Адыгее будет лавиноопасно до апреля

На Кубани и Адыгее будет лавиноопасно до апреля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В горах Краснодарского края и Адыгеи будет лавиноопасно вплоть до 31 марта. Об этом сообщили специалисты МЧС. В этой связи спасатели перед выходом в горы рекомендуют тщательно планировать маршрут, Изучать прогноз погоды и информацию о состоянии снежного покрова.

В горах Краснодарского края и Адыгеи объявлено штормовое предупреждение об опасности схода лавин до 31 марта.

«До конца суток 29.03.2024, а также в течение суток 30.03 и 31.03.2024 в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. м лавиноопасно»

- в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Планирование маршрута

В этой связи спасатели перед выходом в горы рекомендуют тщательно планировать маршрут, Изучать прогноз погоды и информацию о состоянии снежного покрова.

Далее важно  соблюдать выбранный маршрут и не отклоняться от него. Изменение планов по ходу движения может привести к опасным ситуациям, особенно в условиях штормового предупреждения.

Кроме того, специалисты рекомендуют для безопасного передвижения в горах во время штормового предупреждения  использовать специальное снаряжение.

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