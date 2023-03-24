Дорога Агвали - Шаури - Кидеро расчищена досрочно в Дагестане

Дорожные службы на 16 часов раньше запланированного срока расчистили дорогу Агвали - Шаури - Кидеро в Дагестане. Ранее сегодня на нее сошла снежная лавина, полностью перекрыв движение.

Дагестанские дорожники сумели оперативно расчистить засыпанную снегом дорогу Агвали - Шаури - Кидеро, сообщает Дагавтодор.

Работы были завершены примерно к 20.00 мск.

"Движение автотранспорта восстановлено в штатном режиме"

– Дагавтодор

Днем ведомство сообщило, что примерно в 16.00 на 52-м километре дороги, а точнее, неподалеку от села Шаури, произошел сход лавины. Снежная масса перекрыла движение, дорога была закрыта, и автотранспорт, следующий в Цунтинский район, перенаправлялся через Бежтинский участок.

Изначально предполагалось, что дорога республиканского значения будет освобождена от снежного плена к полудню 2 апреля. Однако в итоге последствия природного катаклизма были устранены на 16 часов раньше.