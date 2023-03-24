Вестник Кавказа

Дорога Агвали - Шаури - Кидеро расчищена досрочно в Дагестане

Расчистка дороги Агвали - Шаури - Кидеро от лавины 21 февраля 2024 года
© Фото: Дагавтодор. Расчистка дороги Агвали - Шаури - Кидеро от лавины 21 февраля 2024 года
Дорожные службы на 16 часов раньше запланированного срока расчистили дорогу Агвали - Шаури - Кидеро в Дагестане. Ранее сегодня на нее сошла снежная лавина, полностью перекрыв движение.

Дагестанские дорожники сумели оперативно расчистить засыпанную снегом дорогу Агвали - Шаури - Кидеро, сообщает Дагавтодор.

Работы были завершены примерно к 20.00 мск.

"Движение автотранспорта восстановлено в штатном режиме"

– Дагавтодор

Днем ведомство сообщило, что примерно в 16.00 на 52-м километре дороги, а точнее, неподалеку от села Шаури, произошел сход лавины. Снежная масса перекрыла движение, дорога была закрыта, и автотранспорт, следующий в Цунтинский район, перенаправлялся через Бежтинский участок.

Изначально предполагалось, что дорога республиканского значения будет освобождена от снежного плена к полудню 2 апреля. Однако в итоге последствия природного катаклизма были устранены на 16 часов раньше.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1390 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Верхний Ларс сейчас: в очереди стоят более 1,5 тыс фур

Верхний Ларс сейчас: в очереди стоят более 1,5 тыс фур

Десятки километров дорог намерены привести в порядок в Ереване за год

Десятки километров дорог намерены привести в порядок в Ереване за год

Чечня получит на развитие 20,6 млрд рублей

Чечня получит на развитие 20,6 млрд рублей

На улицы Черкесска вышли новые автобусы

На улицы Черкесска вышли новые автобусы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы