Кубань предупредили об опасности лавин

В горах Кубани продлили штормовое предупреждение о лавинной опасности. Предупреждение продлено до 18 апреля.

В настоящее время, согласно прогнозам, опасность лавин в горах Краснодарского края на высотах от 2 тыс м над уровнем моря сохраняется до 18 апреля, и объявлено штормовое предупреждение.

«До конца суток 15 апреля, а также в течение суток 16, 17 и 18 апреля в горах Краснодарского края выше 2 000 м лавиноопасно. [Объявлено] штормовое предупреждение о лавиноопасности на территории Краснодарского края»

– ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Какие меры предосторожности следует принимать?

Перед тем как отправиться в поход, обязательно изучите прогнозы лавинной опасности для выбранного района. Не игнорируйте предупреждения и рекомендации специалистов. Важно также иметь при себе специальное снаряжение: лопату, зонд и ограничитель лавины. Обучение основам безопасности в горах и знание первой помощи также могут спасти вам жизнь в экстремальной ситуации.

Что делать в случае схода лавины?

Если вы оказались в зоне возможного схода лавины, постарайтесь удержаться на поверхности снега. Попытайтесь выбежать из-под лавины, двигаясь боком к ее краю. Если же вас все-таки занесло, старайтесь сохранить спокойствие, оставайтесь на поверхности и пытайтесь освободить лицо и руки для облегчения дыхания и обеспечения доступа к свежему воздуху.