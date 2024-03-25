Грузинские спасатели нашли тело попавшего под лавину мужчины

Лавина в регионе Самцхе-Джавахети сошла в этот четверг. В результате схода снежной массы пропал один человек, сегодня спасатели нашли его тело.

В Грузии найден мертвым мужчина, попавший под лавину в курортном поселке Бакуриани. Об этом сообщает Служба по управлению ЧС Грузии.

"К работам были подключены около 200 пожарных-спасателей, вертолет пограничной полиции, спасательные дроны, служба кинологов и представители министерства обороны"

– пресс-служба

Что произошло?

В четверг, 28 марта, между селами Ота и Ошори в регионе Самцхе-Джавахети сошла лавина. В это время там на снегоходах передвигались пять человек. Снежная масса накрыла мужчину примерно 40 лет. Была развернута масштабная поисково-спасательная операция, которая продлилась четыре дня. Поиски осложнялись тем, что место, где произошла трагедия, считается непроходимым. Спасателей доставляли туда на вертолетах, а работ им приходилось без помощи техники.