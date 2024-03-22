Вестник Кавказа

В Грузии продолжают искать человека, попавшего под лавину

В Грузии продолжают искать человека, попавшего под лавину
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На горнолыжном курорте в Грузии второй день ищут мужчину, который попал по снежные завалы. В поисковой операции задействована авиация.

Спасатели Грузии продолжают искать человека, попавшего под лавину около горнолыжного курорта Бакуриани.

Спасатели подключили к поискам вертолет и дроны.

Накануне пятеро человек отправились в сторону села Цихисджвари в регионе Самцхе-Джавахети. В это время с одной из вершин сошла лавина и погребла под собой людей.

Четверо из них были спасены, поиски пятого члена группы продолжаются второй день.

Отмечается, что поисковая операция прерывалась в ночные часы, но сегодня утром вновь возобновилась.

 

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