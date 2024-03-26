Сочи закрыл горнолыжные трассы из-за лавин

Часть трасс на горнолыжных курортах Сочи закрылась из-за возможности схода лавин. Некоторые из них продолжают свою работу.

Горнолыжные курорты Сочи закрывают трассы. Причина отмены катаний – возможный сход снежных масс.

В частности, на курорте "Красная Поляна" закрыты трассы на территории долины "Цирк – 2". При этом, открыты весь других трасс различной степени сложности.

"Роза Хутор" закрыл горнолыжные маршруты "Вираж" и "Змейка". В работе находятся трассы повышенной сложности.

Курорт "Газпром Поляна" сообщает, что на склонах доступны трассы для детского катания и порядка 10 трасс для взрослых. Уточняется, что вечерние катания на склонах Лауры будут завершены сегодня.

Также канатные дороги Альпики будут закрыты на технические работы.