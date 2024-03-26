Вестник Кавказа

Сочи закрыл горнолыжные трассы из-за лавин

Сочи закрыл горнолыжные трассы из-за лавин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Часть трасс на горнолыжных курортах Сочи закрылась из-за возможности схода лавин. Некоторые из них продолжают свою работу.

Горнолыжные курорты Сочи закрывают трассы. Причина отмены катаний – возможный сход снежных масс. 

В частности, на курорте "Красная Поляна" закрыты трассы на территории долины "Цирк – 2". При этом, открыты весь других трасс различной степени сложности. 

"Роза Хутор" закрыл горнолыжные маршруты "Вираж" и "Змейка". В работе находятся трассы повышенной сложности. 

Курорт "Газпром Поляна" сообщает, что на склонах доступны трассы для детского катания и порядка 10 трасс для взрослых. Уточняется, что вечерние катания на склонах Лауры будут завершены сегодня. 

Также канатные дороги Альпики будут закрыты на технические работы. 

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