В Домбае сошли три рукотворные лавины

В горах Северного Кавказа накопилось очень много снега – для того, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, на опасных участках на Домбае противолавинные службы вызвали искусственный сход трех лавин.

Сегодня на карачаево-черкесском курорте Домбай сходили рукотворные лавины – горные склоны избавляли от накопившегося из-за сильного снегопада противолавинные службы, сообщили в администрации курортного поселка.

"Противолавинная служба сегодня обработала горный склон для принудительного спуска лавин. В результате было спущено три лавины общей массой 1900 кубометров"

- администрация курорта Домбай

В то же время угроза схода снежных лавин в горах региона пока сохраняется – она будет действовать до конца 29 марта, экстренное предупреждение об опасности объявило ГУ МЧС России по КЧР, передает "Интерфакс".