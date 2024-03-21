Лавины перекрыли дороги в Дагестане

На дагестанские трассы обрушились снежные массы и заблокировали проезд по ним. Информацию об этом распространила пресс-служба Дагестанавтодора.
Сообщается, что автомобильное сообщение было прекращено по трем трассам республики, в том числе регионального значения.
"В Ахтынском районе на 7-м км автомобильной дороги местного значения Подъезд к селу Фий от автодороги Курукал — Хнов сошла снежная лавина. Транспортное сообщение с населенным пунктом Фий прервано. Сохраняется угроза повторного схода снежных масс. <…> В Цунтинском районе на автомобильной дороге республиканского значения Агвали — Шаури — Кидеро км 65+500 сошла снежная лавина. Дорога закрыта"
- Дагестанавтодора
Также лавина обрушилась на трассу регионального значения Тлядал — Бежта — Кидеро между 12-м и 25-м км дороги.
Уточняется, что сейчас на всех участках проводятся работы по очистке полотна. О том, когда автомобильное движение будет восстановлено, власти сообщат позднее.
Дагестанавтодор просит водителей не совершать поездки по этим маршрутам.