Лавины перекрыли дороги в Дагестане

В Дагестане было нарушено автомобильное сообщение из-за сошедших на дорожное полотно лавин. Снежные массы заблокировали три автомагистрали. Возможно повторное обрушение.

На дагестанские трассы обрушились снежные массы и заблокировали проезд по ним. Информацию об этом распространила пресс-служба Дагестанавтодора.

Сообщается, что автомобильное сообщение было прекращено по трем трассам республики, в том числе регионального значения.

"В Ахтынском районе на 7-м км автомобильной дороги местного значения Подъезд к селу Фий от автодороги Курукал — Хнов сошла снежная лавина. Транспортное сообщение с населенным пунктом Фий прервано. Сохраняется угроза повторного схода снежных масс. <…> В Цунтинском районе на автомобильной дороге республиканского значения Агвали — Шаури — Кидеро км 65+500 сошла снежная лавина. Дорога закрыта"

- Дагестанавтодора

Также лавина обрушилась на трассу регионального значения Тлядал — Бежта — Кидеро между 12-м и 25-м км дороги.

Уточняется, что сейчас на всех участках проводятся работы по очистке полотна. О том, когда автомобильное движение будет восстановлено, власти сообщат позднее.

Дагестанавтодор просит водителей не совершать поездки по этим маршрутам.