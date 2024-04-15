В регионе Северного Кавказа будет лавиноопасно

Лавины угрожают нескольким регионам Северного Кавказа. Сход снежных масс возможен в Чечне, КБР, КЧР и Ингушетии.
Российские синоптики прогнозируют неблагоприятное явление в горах Северного Кавказа в течение двух дней.
Отмечается, что в горных районах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Ингушетии будет лавиноопасно.
"22 апреля в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, 22 — 24 апреля в горных районах Ингушетии и Чеченской республики выше 2 500 м лавиноопасно"
- Гидрометцентр России
Кроме этого, в Карачаево-Черкесии в ночь с понедельника на вторник будет идти сильный дождь. В это же время в Чечне будут наблюдаться град, гроза и сильный ветер.