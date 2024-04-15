Вестник Кавказа

В регионе Северного Кавказа будет лавиноопасно

В регионе Северного Кавказа будет лавиноопасно
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лавины угрожают нескольким регионам Северного Кавказа. Сход снежных масс возможен в Чечне, КБР, КЧР и Ингушетии.

Российские синоптики прогнозируют неблагоприятное явление в горах Северного Кавказа в течение двух дней.

Отмечается, что в горных районах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Ингушетии будет лавиноопасно.

"22 апреля в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, 22 — 24 апреля в горных районах Ингушетии и Чеченской республики выше 2 500 м лавиноопасно"

 - Гидрометцентр России

Кроме этого, в Карачаево-Черкесии в ночь с понедельника на вторник будет идти сильный дождь. В это же время в Чечне будут наблюдаться град, гроза и сильный ветер.

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