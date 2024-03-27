Лавины угрожают туристам в горах Сочи

Лавинная опасность будет сохраняться на протяжении нескольких дней в горах Сочи. Опасность схода снежных масс возможна на высоте 1500 метров.

В горном кластере Сочи объявили штормовое предупреждение в связи с возможным сходом лавин. Информацию об этом распространило МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщается, что опасное явление может наблюдаться в течение четырех дней, с 16 по 19 апреля.

По данным МЧС, лавины возможны на высоте более 1500 метров.

Спасатели рекомендуют гостям и жителям региона не выходить в это время в горы.

Ранее сообщалось, что горнолыжный сезон завершился на двух курортах Сочи. Речь идет о "Газпром Поляна" и "Роза Хутор".

На курорте "Красная Поляна" сезон все еще продолжается.