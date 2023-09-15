Верхний Ларс закрыт для большегрузов

Дорога на границе РФ и Грузии сегодня закрыта для грузовых машин и автомобилей с прицепами. Причина перекрытия – низкая температура и обильный снегопад.

Грузовики и автомобили с прицепом сегодня не пропускают на границе между Россией и Грузией из-за плохой погоды. Об ограничении на маршруте заявили в департаменте транспорта.

Отмечается, что перекрытие связано с обильным снегопадом и морозами.

Ограничения коснулись дороги по маршруту Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Весь остальной транспорт может без препятствий пересекать границу. Прочие участник маршрута открыты для свободного передвижения.