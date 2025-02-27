Грузовикам временно запретили проезд через "Верхний Ларс"

В Северной Осетии временно ограничили проезд через "Верхний Ларс". Причина – ремонт дороги в Грузии. Запрет введен до особого распоряжения.
Проезд через КПП "Верхний Ларс" временно запретили грузовикам в Северной Осетии, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Причина введения ограничений для большегрузов связана с ремонтом дороги в Грузии. "Верхний Ларс" закрылся в 10:20 сегодняшнего дня до особого распоряжения.
Стоит добавить, что в центре организации дорожного движения Северной Осетии заявили, что в электронной очереди на "Верхнем Ларсе" стоит свыше 1,7 тыс фур.