Верхний Ларс сейчас: дорога закрыта для большегрузов

Крупногабаритным автомобилям в Грузии на какое-то время запретили пользоваться дорогой, ведущей к границе с Россией. Ограничения обусловлены неблагоприятными погодными условиями.

В Грузии временно закрыли для проезда дорогу, ведущую к контрольно-пропускному пункту "Верхний Ларс". Об этом сообщает 31 января департамент автомобильных дорог республики.

Запрет распространяется лишь на автомобили с прицепом и полуприцепом, остальные транспортные средства могут проезжать без каких-либо ограничений.

В департаменте отметили, что из-за метели и ухудшения видимости сейчас недоступна дорога Гудаури – Коби, являющаяся частью трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение там возможно лишь через лавинозащитные тоннели. За процессом наблюдают сотрудники патрульной полиции.