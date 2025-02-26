Вестник Кавказа

Тысячи фур скопилось на дорогах Северной Осетии для проезда через границу

Тысячи фур скопилось на дорогах Северной Осетии для проезда через границу
© Фото: МЧС Северной Осетии
Для проезда через границу на территории Северной Осетии стоят около 3 тыс фур. Для них обустроены пункты обогрева и питания.

На дорогах Северной Осетии в очереди застряли почти 3 тыс грузовиков, из которых более тысячи стоят на специальных стоянках, рассказал вице-премьер республики Ирбек Томаев.

"Движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали открыто для всех видов транспорта (...). На дорогах республики находится 2 тыс. 900 большегрузов, из них 1 тыс. 80 располагаются на стоянках"

- Ирбек Томаев

На спецстоянках оборудованы пункты обогрева, также водителям подвозят питание и питьевую воду, напомнил Томаев.

Сейчас проезд через Верхний Ларс ожидают 3 тыс 370 большегрузов и легковых машин, по данным ЦОДД Северной Осетии. Пункт пропуска был долгое время закрыт из-за неблагоприятной погоды. Ситуация постепенно улучшается.

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