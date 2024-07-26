ГАИ Ставрополя начала тотальную проверку общественного транспорта

Сегодня на маршруты общественного транспорта Ставрополя вместе с городским общественным транспортом вышли инспекторы ГАИ города, которые начали тотальную проверку транспортных средств краевой столицы.

Многочисленные нарушения и неудовлетворительное состояние общественного транспорта в Ставрополе вынудили полицейских начать тотальную проверку всего пассажирского транспорта краевой столицы, сообщила краевая Госавтоинспекция.

Проверка рейсовых автобусов, маршрутных такси и грузовиков проходит в Ставрополе и Шпаковском округе, помимо нарядов ДПС в рейде участвуют инспекторы технадзора региональной Госавтоинспекции, передает "АиФ-Ставрополье".

Акция полицейских неслучайна: наряды ДПС все чаще в своей практике встречаются с дорожно-транспортными происшествиями, которые провоцируют водители общественного транспорта. Зачастую они вызваны не только нарушениями ПДД, но и техническим состоянием автобусов и маршруток, на что жалуются и пассажиры.

Еще одна "кавказская" особенность такого транспорта – непонятные, а иногда и просто опасные изменения в его конструкции, которые также становятся причиной аварий, утверждают в ГАИ региона.