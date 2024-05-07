Неизвестные едва не загубили три ясеня в Махачкале

Мужчины, личности которых пока не установлены, пытались уничтожить три взрослых дерева в Махачкале. О событии, возмутившем случайных свидетелей, рассказали в Минприроды Дагестана.
Преступников, выливших моторное масло в корни деревьев на одном из проспектов Махачкалы, ищут в Дагестане, сообщает Минприроды республики.
Ведомство получило обращение от неравнодушных, которые рассказали о людях, от действий которых пострадали деревья.
Сотрудники министерства выяснили, что пострадали три ясеня, растущие на проспекте Гамидова. Кто-то вылил моторное масло на их корни.
"Данные действия являются нарушениями требований ч.3 ст.61 ФЗ "Об охране окружающей среды""
– Минприроды
Виновных найдет полиция, они будут наказаны, заверили в ведомстве.