Вестник Кавказа

Неизвестные едва не загубили три ясеня в Махачкале

Неизвестные едва не загубили три ясеня в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужчины, личности которых пока не установлены, пытались уничтожить три взрослых дерева в Махачкале. О событии, возмутившем случайных свидетелей, рассказали в Минприроды Дагестана.

Преступников, выливших моторное масло в корни деревьев на одном из проспектов Махачкалы, ищут в Дагестане, сообщает Минприроды республики.

Ведомство получило обращение от неравнодушных, которые рассказали о людях, от действий которых пострадали деревья.

Сотрудники министерства выяснили, что пострадали три ясеня, растущие на проспекте Гамидова. Кто-то вылил моторное масло на их корни.

"Данные действия являются нарушениями требований ч.3 ст.61 ФЗ "Об охране окружающей среды""

– Минприроды

Виновных найдет полиция, они будут наказаны, заверили в ведомстве.

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