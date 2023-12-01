Самый длинный тоннель в Грузии почти достроен: когда его откроют?

Тоннель Квешети-Коби на Военно-Грузинской дороге на территории Грузии практически завершен. Строителям осталось проложить всего 500 м.

Строительство тоннеля Квешети-Коби, расположенного на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс, подходит к концу, о ходе работ рассказали в Мининфраструктуры Грузии.

В ведомстве напомнили, что общая протяженность тоннеля – 9 км, так что он станет самым длинным в Грузии. На сегодня проложено уже 8,5 тыс м.

В министерстве добавили, что одновременно создается эвакуационный тоннель. В нем прокладчики продвинулись уже на 6,8 тыс м. Кроме того, готовы подъезды к нему.

В сообщении также говорится о том, когда откроют самый длинный тоннель в Грузии.

"Завершение проекта Квешети-Коби планируется поэтапно в 2024-2025 годах"

– Мининфраструктуры Грузии

Тоннель Квешети-Коби

Самый длинный в Грузии тоннель станет объездом для участка Коби-Гудаури. Зимой на Крестовом перевале после снегопадов часто возникает повышенная опасность лавин, проезд закрывается, иногда на несколько суток. После постройки тоннеля Квешети-Коби водители больше не будут зависеть от погоды.