Самый длинный тоннель прорыт на дороге Квешети-Коби в Грузии

Строительство альтернативного участка Военно-Грузинской дороги – трассы Квешети-Коби – продолжается в Грузии. Уже закончена прокладка самого длинного тоннеля.

Грузинские строители закончили прокладку тоннеля протяженностью 1,5 км на строящейся дороге Квешети-Коби, открытие которой позволит значительно уменьшить время пути по трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога). Подробности рассказали в департаменте автодорог Минрегионразвития Грузии.

В ведомстве напомнили, что проект Квешети-Коби предполагает строительство асфальтобетонной трасс в две полосы. На ней будет построено пять мостов и пять тоннелей, еще один мост в данный момент находится на ремонте.

"На данный момент, на втором участке проекта из четырех тоннелей прорыт самый длинный - протяженностью 1,5 км"

– департамент автодорог

Напомним, по существующей сейчас дороге от Квешети до Коби надо проехать 35 км, этот участок нередко закрывается из-за плохой погоды, в том числе снегопадов, которые вызывают лавинную опасность.

Новая трасса Квешети-Коби будет на 12 км короче. Проезд по ней позволит добираться от Тбилиси до Степанцминда (у границы с Россией) не за два с половиной часа, как сейчас, а всего за 1 час 45 минут.