В Грузии завершается строительство самого длинного тоннеля

Строительство самого длинного тоннеля в республике подходит к концу. Его запуск поможет сократить расстояние к российско-грузинской границе.

Совсем скоро время в пути к российско-грузинской границе значительно сократится. Строительство девятикилометрового тоннеля, который пойдет в обход существующего маршрута Коби-Гудаури, почти подходит к концу. Сейчас строители прорубили 8 километров из заявленных девяти. По данным Минэкономразвития Грузии завершить возведение дороги планируется к 2024 году.

Отмечается, что протяженность существующего маршрута Коби-Гудаури составляет 34 километра. Строящийся тоннеля уменьшит его на 11 километров, что значительно сократит время в пути.

Кроме этого, нынешняя дорога в период зимы часто закрывается из-за опасности лавин. Что приводит к многокилометровым пробкам на границе России и Грузии. Тоннель призван защитить участников движения от схода лавин и позволит избежать очередей на КПП "Верхний Ларс".