Вестник Кавказа

В Турции на полгода ввели карантин в ряде деревень

В Турции на полгода ввели карантин в ряде деревень
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На полгода в Турции ввели карантин в нескольких населенных пунктах в Адыямане. Причиной стало бешенство. Всех животных проверяют, а население вакцинируется.

В Турции приняли решение на полгода закрыть несколько деревень в провинции Адыяман на юго-востоке страны из-за бешенства.

Бешенство было выявлено у собак, но может передаваться от животных к людям. Первый случай бешенства был выявлен в конце февраля.

В регионе усилены меры эпидемиологической безопасности, население, особенно тех, у кого есть собаки, прививают от бешенства, проводятся проверки всех домашних животных.

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