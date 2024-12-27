В Турции на полгода ввели карантин в ряде деревень

На полгода в Турции ввели карантин в нескольких населенных пунктах в Адыямане. Причиной стало бешенство. Всех животных проверяют, а население вакцинируется.

В Турции приняли решение на полгода закрыть несколько деревень в провинции Адыяман на юго-востоке страны из-за бешенства.

Бешенство было выявлено у собак, но может передаваться от животных к людям. Первый случай бешенства был выявлен в конце февраля.

В регионе усилены меры эпидемиологической безопасности, население, особенно тех, у кого есть собаки, прививают от бешенства, проводятся проверки всех домашних животных.