Вестник Кавказа

В одном из районов Дона ввели карантин по бешенству

В одном из районов Дона ввели карантин по бешенству
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Белокалитвинском районе Ростовской области ввели карантин по бешенству – смертельно опасную болезнь нашли у погибшего волка, карантин введен под Белой Калитвой, также в районе отменены все продовольственные ярмарки.

Донские медики зарегистрировали случай бешенства – болезнью был заражен волк, труп которого обнаружили под Белой Калитвой.

В городе был немедленно введен карантин, документ об ограничениях опубликован на портале правовой информации, передает "АиФ-Ростов".

Также в районе во избежание заражения людей отменили все запланированные ранее сельскохозяйственные ярмарки, на которых зачастую реализуется мясная продукция, для местных охотников запретили отстрел восприимчивых к бешенству животных на территории охотничьего угодья "Поцелуевское".

Проведенная экспертиза показала, что животное было заражено бешенством. Напомним, это смертельно опасное вирусное заболевание, которое передается со слюной при укусе больным животным и поражает нервную систему, вызывая ее тяжелые нарушения. Практически в 100% случаев оно приводит к летальному исходу не только у животных, но и у людей.

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