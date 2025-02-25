Россия передала абхазскому МВД автомобили

МВД РФ передало коллегам из Абхазии автомобили. Блюстители порядка республики получили семь единиц транспорта.

Шесть легковых автомобилей и один внедорожник получило МВД Абхазии от РФ в рамках сотрудничества между ведомствами двух стран. Информацией поделился и.о. министра МВД республики Роберт Киут.

"У нас за последнее время сформировались очень тесные, правильные и рабочие взаимоотношения с МВД Российской Федерации, которые помогают нам по всем направлениям нашей деятельности"

– и.о. министра Роберт Киут

Отмечается, что техника отличается высокими техническими качествами и позволит абхазским правоохранителям оперативно реагировать на все вызовы.