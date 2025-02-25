Вестник Кавказа

Россия передала абхазскому МВД автомобили

Россия передала абхазскому МВД автомобили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МВД РФ передало коллегам из Абхазии автомобили. Блюстители порядка республики получили семь единиц транспорта.

Шесть легковых автомобилей и один внедорожник получило МВД Абхазии от РФ в рамках сотрудничества между ведомствами двух стран. Информацией поделился и.о. министра МВД республики Роберт Киут.  

"У нас за последнее время сформировались очень тесные, правильные и рабочие взаимоотношения с МВД Российской Федерации, которые помогают нам по всем направлениям нашей деятельности"

– и.о. министра Роберт Киут

Отмечается, что техника отличается высокими техническими качествами и позволит абхазским правоохранителям оперативно реагировать на все вызовы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
945 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сезон природных пожаров начался в Абхазии

Сезон природных пожаров начался в Абхазии

Рекордное количество мимозы из Абхазии получила Россия

Рекордное количество мимозы из Абхазии получила Россия

Турпоток в Абхазию в 2025 году вырастет на 10-15% - АТОР

Турпоток в Абхазию в 2025 году вырастет на 10-15% - АТОР

&quot;Ласточки&quot; из Сочи в Сухум могут ускориться

"Ласточки" из Сочи в Сухум могут ускориться

В Абхазии банковские карты россиян могут не работать

В Абхазии банковские карты россиян могут не работать

Россия окажет поддержку Абхазии в энергетике

Россия окажет поддержку Абхазии в энергетике

Путин и избранный президент Абхазии встретились в Кремле

Путин и избранный президент Абхазии встретились в Кремле

Ситуация в Абхазии для туристов 2025: выборы, электричество, мазут

Ситуация в Абхазии для туристов 2025: выборы, электричество, мазут

Владимир Путин встретится с новым президентом Абхазии в Москве

Владимир Путин встретится с новым президентом Абхазии в Москве

Поставки мимозы из Абхазии в Россию близки к рекорду

Поставки мимозы из Абхазии в Россию близки к рекорду

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы