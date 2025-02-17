Вестник Кавказа

Аэропорт Сочи ограничил работу на 30 минут

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В воздушной гавани Сочи отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ранее аэропорт вводил ограничения, они продлились чуть более 30 минут.

Сотрудник Росавиации Артем Кореянко сообщил об отмене введенных ранее в сочинском аэропорту ограничений на прием и вылет самолетов.

Он отметил, что ограничения воздушная гавань Сочи сняла в 03:25 мск. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее Кореянко объявил о введении запретов на полеты в аэропорту, ограничения были введены в 2:53 мск. Таким образом, деятельность аэропорт прекратилась на чуть более 30 минут.

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