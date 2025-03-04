Вестник Кавказа

Новая Конституция Армении создаст основу для прочного мира – Азербайджан

Хикмет Гаджиев
© Фото: сайт АЗЕРТАДЖ
Помощник азербайджанского лидера сообщил, что прочный мир в регионе наступит только после изменения Конституции Армении. Он напомнил, что в истории есть примеры, когда страна меняет Конституцию при урегулировании конфликтов.

Изменение Конституции Армении позволит обеспечить основу прочного мира на Южном Кавказе. Такое заявление сделал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая на XII Глобальном Бакинском форуме.

"Считаем, что после решения подобных вопросов, в частности, связанных с Конституцией Армении, могут быть сформированы лучшие условия для мирной повестки в регионе"

– помощник главы государства

Он подчеркнул, что в Конституции Армении есть пункты, которые следует изменить.

"Следует учитывать, что изменение Конституции стран в межгосударственных отношениях и при урегулировании конфликтов – это не первый случай, и имеется ряд примеров в этом контексте"

– Хикмет Гаджиев

Напомним, в феврале стало известно, что новый текст Конституции Армении планируется составить в течение года.

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