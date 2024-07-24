Air Astana объявляет войну литиевым аккумуляторам

Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana с сегодняшнего дня вводит запрет на перевозку пассажирами в салонах авиалайнеров литий-ионных аккумуляторных батарей большой емкости и устройств с ними, но тут возникает ряд вопросов.

С сегодняшнего дня, 13 марта 2025 года, группа компаний Air Astana, крупнейшего казахстанского авиаперевозчика, выполняющего внутренние и международные регулярные рейсы из аэропортов "Нур-Султан" и "Алматы", усиливает меры контроля за перевозкой литиевых аккумуляторов и устройств с ними: цель ограничений - повышение безопасности полетов, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Согласно действующим политике и правилам, запасные батареи, включая внешние аккумуляторы (пауэрбанки) и электронные устройства для курения, разрешены к перевозке только в ручной клади. Если ручная кладь должна быть сдана в багаж, пассажир обязан заранее извлечь из нее все запасные батареи"

- Air Astana

Действующие правила требуют, чтобы емкость батарей не превышала 100 Втч. Батареи от 100 до 160 Втч допускаются к перевозке только с предварительным одобрением авиакомпании, при этом их количество не должно превышать двух на одного пассажира, а перевозка батарей емкостью выше 160 Втч запрещена вообще. передает Sputnik Казахстан.

Требование актуальное и вполне обоснованное, вот только проблема в том, что емкость литий-ионных аккумуляторов современных смартфонов как правило только начинается со 150 Втч и доходит до 270 Втч, и вряд ли кто-то из пассажиров согласится сдать свой гаджет в багаж, пусть и для обеспечения безопасности полета: многим такая мысль даже не приходит в голову.

Мобильный смартфон давно перестал быть средством коммуникации и перешел в разряд "второго я" – ведь в нем, помимо интернета, сосредоточены важные документы и аккаунты, игры, книги и другие полезные вещи, с которыми так приятно коротать время в полете. И тут – "разрешены к перевозке только в ручной клади".

Помимо неудобства для пассажиров, такое ограничение создаст трудности и для самой компании – ведь теперь на досмотре сотрудникам придется проверять заявленную емкость аккумулятора смартфона пассажира или заставлять всех поголовно убирать телефоны в багаж или ручную кладь, что будет лишь тормозить саму процедуру. Впрочем – время покажет.

Авиакомпании Air Astana и FlyArystan уже порекомендовали своим пассажирам заранее ознакомиться с правилами перевозки, чтобы избежать неудобств во время путешествия.