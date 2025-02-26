Вестник Кавказа

Верхний Ларс закрыли для большегрузных машин

Верхний Ларс закрыли для большегрузных машин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пункт пропуска Верхний Ларс – единственный на границе России и Грузии – снова частично закрыли из-за непогоды. Он работал в полную силу на протяжении всего двух с лишним суток.

Пересечь сухопутную границу России и Грузии фурам снова невозможно из-за ухудшения погоды – пункт пропуска Верхний Ларс опять закрыт для проезда грузового транспорта, сообщает МЧС Северной Осетии.

В ведомстве пояснили, что запрет на перемещение связан с ухудшением погоды в Грузии, из-за чего поездки по Военно-Грузинской дороге для большегрузов в данный момент небезопасны. Кроме того, соответствующие рекомендации были даны и транспортной полицией Грузии.

Движение закрыто с 22.40 мск. Оно будет открыто, когда погода улучшится.

Стоит отметить, что Верхний Ларс стал доступен для всего транспорта лишь 1 марта, с семи часов вечера. Таким образом, полностью он был открыт только в течение двух с лишним суток.

Напомним, ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что власти республики, совместно с Ространснадзором, примут меры для того, чтобы водители грузовиков не нарушали порядок электронной очереди. По его словам, те, кто попытается проехать раньше, чем полагается, заплатят штраф. Кроме того, их машину отгонят на стоянку.

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