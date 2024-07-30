Вестник Кавказа

Ввоз яиц может быть запрещен в Казахстане

Яйца в упаковке
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане на шесть месяцев могут запретить ввоз импортных куриных яиц. Запрет станет стимулом для развития собственных производств в Казахстане.

Временно отказаться от импорта куриных яиц планируют в Казахстане, приказ о запрете импорта яиц на полгода подготовили в Минсельхозе республики.

Запрет будет введен на ввоз яиц как из третьих стран, так и из стран ЕАЭС. Разрешенным останется транзит свежих яиц через территорию Казахстана между государствами ЕАЭС.

Сейчас в Казахстане работает 70 птицефабрик, из них 34 производят яйца.

В 2024 году в республике на 1,2% возросло производство пищевых яиц.

"По официальным данным статистики, в 2024 году экспорт яиц пищевых составил 43,2 млн штук, импорт – 87,4 млн штук, обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составляет 99%"

– Минсельхоз РК

В приказе ведомства отмечается, что отказ от импорта положительно повлияет на развитие яичной отрасли в Казахстане и позволит сформировать прозрачную цепочку ценообразования.

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