Ввоз яиц может быть запрещен в Казахстане

Временно отказаться от импорта куриных яиц планируют в Казахстане, приказ о запрете импорта яиц на полгода подготовили в Минсельхозе республики.
Запрет будет введен на ввоз яиц как из третьих стран, так и из стран ЕАЭС. Разрешенным останется транзит свежих яиц через территорию Казахстана между государствами ЕАЭС.
Сейчас в Казахстане работает 70 птицефабрик, из них 34 производят яйца.
В 2024 году в республике на 1,2% возросло производство пищевых яиц.
"По официальным данным статистики, в 2024 году экспорт яиц пищевых составил 43,2 млн штук, импорт – 87,4 млн штук, обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составляет 99%"
– Минсельхоз РК
В приказе ведомства отмечается, что отказ от импорта положительно повлияет на развитие яичной отрасли в Казахстане и позволит сформировать прозрачную цепочку ценообразования.