В Сочи будут ходить круглосуточные автобусы

Автобусы на ряде маршрутов в Сочи летом будут курсировать и днем, и ночью. Круглосуточный общественный транспорт свяжет аэропорт и ж/д вокзалы города.

Летом в курортном Сочи для удобства туристов будут запущены круглосуточные автобусы, этой информацией поделился глава дептранса города Вадим Копылов.

Запустить такие автобусы планируется с середины июня.

"Традиционно запустим круглосуточные автобусы, которые будут курсировать по маршруту от аэропорта до железнодорожных вокзалов"

– Вадим Копылов

Также на курорте будут развивать возможности мультимодальных перевозок. Кроме того, в популярных у туристов районах вечерние и ночные автобусы будут в этом летнем сезоне ходить чаще.