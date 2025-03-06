Вестник Кавказа

В Сочи будут ходить круглосуточные автобусы

Вид на Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Автобусы на ряде маршрутов в Сочи летом будут курсировать и днем, и ночью. Круглосуточный общественный транспорт свяжет аэропорт и ж/д вокзалы города.

Летом в курортном Сочи для удобства туристов будут запущены круглосуточные автобусы, этой информацией поделился глава дептранса города Вадим Копылов.

Запустить такие автобусы планируется с середины июня.

"Традиционно запустим круглосуточные автобусы, которые будут курсировать по маршруту от аэропорта до железнодорожных вокзалов"

– Вадим Копылов

Также на курорте будут развивать возможности мультимодальных перевозок. Кроме того, в популярных у туристов районах вечерние и ночные автобусы будут в этом летнем сезоне ходить чаще.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1300 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар в нацпарке Сочи локализован

Пожар в нацпарке Сочи локализован

Аэропорт Сочи увеличит число международных рейсов летом

Аэропорт Сочи увеличит число международных рейсов летом

Горы Сочи могут накрыть лавины

Горы Сочи могут накрыть лавины

&quot;Красная Поляна&quot; открыла 10 трасс для катания

"Красная Поляна" открыла 10 трасс для катания

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с агрессивным воспитателем в Сочи

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с агрессивным воспитателем в Сочи

В Сочи зимний сезон катания продлится до мая

В Сочи зимний сезон катания продлится до мая

Закрытие аэропортов Москвы задерживает рейсы в Сочи

Закрытие аэропортов Москвы задерживает рейсы в Сочи

Мусор на сочинских пляжах стал героем мультфильма

Мусор на сочинских пляжах стал героем мультфильма

Туристы на 55% забронировали Сочи на май

Туристы на 55% забронировали Сочи на май

Европейские сыры уничтожили в Сочи

Европейские сыры уничтожили в Сочи

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы