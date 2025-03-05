Аэропорт Сочи увеличит число международных рейсов летом

Воздушная гавань Сочи в летние месяцы станет принимать и отправлять больше международных рейсов.

С конца марта воздушная гавань Сочи станет работать в режиме высокой загруженности: число международных маршрутов будет увеличено. Грядущий летний сезон станет рекордным по числу рейсов.

Сообщается, что аэропорт будет принимать и отправлять более 20 самолетов ежедневно, которые прилетают из Турции или вылетают в республику.

Аэропорт курортного города будет обслуживать до 4 египетских рейсов каждый день.

Также аэровокзал Сочи до 5 раз в день будет обслуживать рейсы в Ереван и 17 рейсов в неделю из Грузии.

Также этим летом Сочи начнет принимать борты из Абу-Даби, Манамы, Кувейта и Шарджи.