SOCAR хочет расширить терминал Кулеви в Грузии

В планах азербайджанской госкомпании SOCAR находится расширение нефтяного терминала Кулеви. В частности, объем перевалки грузов увеличится вдвое.

Нефтяной терминал Кулеви в Грузии планирует расширить государственная азербайджанская компания SOCAR.

Она намерена увеличить объем перевалки грузов до 4 млн т ежегодно и создать дополнительные условия для переработки сжатого газа и нефтехимической продукции.

Кроме того, руководство SOCAR уделяет внимание железнодорожным перевозкам между Азербайджаном и Грузией для транзита электроносителей из Центральной Азии и России.

Напомним, что SOCAR Кулеви Терминал и Морской Порт начали работать в Грузии с 2008 года.