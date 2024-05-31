В SOCAR намерены расширять портфель проектов

Советник вице-президента азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR Сарийя Буниятова поделилась планами компании по наращиванию работы с СПГ и расширению портфеля проектов.

В руководстве азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR обозначили новую стратегию реализации проектов.

Так, в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме, советник вице-президента компании Сарийя Буниятова сообщила о планах по вовлечению компании в работу с СПГ и инвестициях в зарубежные проекты.

"Мы развиваем и расширяем свой портфель проектов в секторе добычи нефти и газа. Ярким примером тому является приобретение на днях 3% долевого участия в нефтяном проекте в ОАЭ. Мы планируем и другие проекты в сферах добычи, а также проекты по СПГ"

– отметила представитель компании

Кроме того, Буниятова указала на рост объема инвестирования в отрасль. По её словам, в ЕС начинают понимать необходимость высоких инвестиций в газовую отрасль для удовлетворения растущего спроса. Также советник вице-президента рассказала о планах ускорить разработку месторождения "Абшерон" в сотрудничестве с компанией ADNOS.