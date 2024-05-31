Ильхам Алиев: Азербайджан расширяет поставки газа

Азербайджан намерен увеличить число стран, в которые он будет экспортировать газ. В нынешнем году объем поставок достигнет 24 млрд кубометров топлива.

Количество стран, импортирующих азербайджанский газ, будет увеличиваться. Такое заявление сделал лидер Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе своего выступления на Бакинской энергетической неделе.

По данным президента страны, общий объем экспорта газа в нынешнем году достигнет 24 млрд кубометров.

Он также сообщил, что сейчас власти страны ведут диалог с другими потенциальными импортерами азербайджанского топлива.

"Сегодня импортерами азербайджанского газа являются восемь стран, в том числе шесть европейских. География наших поставок будет и дальше расширяться. Мы ведем активные переговоры с рядом стран, которые также нуждаются в азербайджанском газе, чтобы обеспечить их энергобезопасность"

– Ильхам Алиев

Как сообщил Ильхам Алиев, Еврокомиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа, так как 6 из 8 стран, в которые страна поставляет газ, являются европейскими. Таким образом, республика зарекомендовала себя как надежного партера в сфере газоснабжения.

Президент отметил, что все соглашения, которые страна подписала за последние 30 лет, были выполнены в полной мере. За счет этого республике удалось развить зеленую энергетику и производство возобновляемых ресурсов.

Кроме этого, он добавил, что дефицит газа в Азербайджане будет устранен за счет проекта "Шахдениз".

Также Ильхам Алиев рассказал о том, что к концу 2027 года Азербайджан планирует получить 2 ГВт возобновляемых энергетических ресурсов.

По словам лидера республики, на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов введены в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью 270 МВт. В ближайшие годы планируется, что эта цифра достигнет 500 МВт.

Таким образом, за счет энергетического потенциала освобожденных территорий будет возможно сэкономить на газовом топливе: 1 ГВт возобновляемой энергии поможет сберечь 500 млн кубометров газа.