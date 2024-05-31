Вестник Кавказа

Азербайджан и Турция продлили поставки газа с месторождении "Шахдениз"

Азербайджан и Турция продлили поставки газа с месторождении "Шахдениз"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Азербайджана и Турции продлили контракт на поставку газа с месторождения "Шахдениз". Срок продления договора с 2025 года по 2028 год.

Договор о продлении экспорта газа с месторождения "Шахдениз" был подписан властями Турции и Азербайджана. Поставки газа будут осуществляться в процессе Стадии-1. 

Контракт был подписан на срок с 2025 года по 2028 год. 

Ранее сообщалось, что контракт на поставки газа со Стадии-1 был подписан в 2021 году. В рамках этого договора по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум должно быть отправлено 11 млрд кубометров газа. 

По этому контракту поставки осуществляются до конца нынешнего года в размере 3,7 млрд кубометров ежегодно. 

Договор об освоении месторождения "Шахдениз" был подписан в 1996 году. В 2013 году он был продлен до 2046 года. 

В разработке участвуют несколько компаний -  BP, Lukoil, TPAO, NİKO и SGC Upstream. 

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