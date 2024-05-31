Азербайджан и Турция продлили поставки газа с месторождении "Шахдениз"

Власти Азербайджана и Турции продлили контракт на поставку газа с месторождения "Шахдениз". Срок продления договора с 2025 года по 2028 год.

Договор о продлении экспорта газа с месторождения "Шахдениз" был подписан властями Турции и Азербайджана. Поставки газа будут осуществляться в процессе Стадии-1.

Контракт был подписан на срок с 2025 года по 2028 год.

Ранее сообщалось, что контракт на поставки газа со Стадии-1 был подписан в 2021 году. В рамках этого договора по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум должно быть отправлено 11 млрд кубометров газа.

По этому контракту поставки осуществляются до конца нынешнего года в размере 3,7 млрд кубометров ежегодно.

Договор об освоении месторождения "Шахдениз" был подписан в 1996 году. В 2013 году он был продлен до 2046 года.

В разработке участвуют несколько компаний - BP, Lukoil, TPAO, NİKO и SGC Upstream.