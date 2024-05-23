Болгария нарастила импорт газа из Азербайджана

Поставки газа из Азербайджана в Болгарию выросли на 44,6 млн куб м. В 2023 году Болгария импортировала из Азербайджана более 920 млн куб м.

Азербайджан наращивает газовые поставки в Болгарию. Так, в марте этот показатель составил 44,6 млн куб м. В прошлом году этот показатель составлял 44,5 млн куб м. Таким образом, рост показал 0,22%.

«Общая стоимость импорта газа снизилась с 30,5 миллионов евро до 23,8 миллионов евро, что отражает снижение на 28,2 процента. В 2023 году Болгария импортировала из Азербайджана более 920 миллионов кубометров газа на общую сумму 311,5 миллиона евро»

– статистическое управление Европейского союза – Eurostat.

Отметим, что Болгария, подобно многим другим странам, стремится диверсифицировать источники поставок энергоносителей, чтобы обеспечить надежность своего энергетического рынка. Увеличение импорта газа из Азербайджана является стратегическим шагом для Болгарии, направленным на обеспечение энергетической безопасности и разнообразия источников энергоносителей. Это решение может привести к улучшению конкуренции на рынке и снижению цен на газ для потребителей, а также способствовать развитию инфраструктуры и повышению энергетической устойчивости региона.