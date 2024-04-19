Ставрополь увеличивает поставки муки в Афганистан и Азербайджан

Ставропольские аграрии наращивают поставки муки за рубеж. Первые места занимают Афганистан и Азербайджан.

Ставропольский край, известный своими плодородными землями и высоким качеством продукции, активно наращивает поставки муки в Афганистан и Ирак.

«На первом месте рейтинга Россельхознадзора по объемам отгрузок – Афганистан, куда наш регион отравил более 59 тысяч тонн пшеничной муки. На втором – Азербайджан, закупивший около 29 тысяч тонн комбикормов, муки, круп и овсяных хлопьев, на третьем – Армения, в которую поставлено около 18 тысяч тонн отрубей, муки, круп, солода, подсолнечного шрота и жмыха»

– пресс-служба Россельхознадзора

Повышенный спрос на качественную муку

Спрос на высококачественную муку постоянно растет в различных странах мира. Афганистан и Азербайджан не являются исключением. Местные производители хлеба в этих странах ценят качественную муку, которую производят в Ставрополье. Это обусловлено не только ее вкусовыми качествами, но и высоким содержанием питательных веществ, необходимых для здорового питания.

Развитие торговых отношений

Ставрополье активно развивает торговые отношения с различными странами мира, включая Афганистан и Азербайджан. Экспорт муки становится одним из ключевых направлений внешнеэкономической деятельности региона. Установление прочных партнерских связей способствует увеличению объемов поставок и долгосрочному сотрудничеству.