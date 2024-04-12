Китай построит зерновой терминал в Махачкале 

Компания из Китая построит зерновой терминал в Махачкале. Благодаря терминалу будет наращиваться импорт зерна.

Китайская компания планирует построить зерновой терминал в Махачкале, чтобы увеличить объемы импорта зерна и улучшить снабжение своего рынка. Этот шаг поможет укрепить торговые отношения между Россией и Китаем, а также способствует развитию портовой инфраструктуры на Каспийском море.

«Китайский холдинг Famsun Group намерен построить в Махачкалинском морском торговом порту зерновой терминал мощностью перевалки 1,5 миллиона тонн в год. Соответствующий проект в столице Дагестана презентовали вице-президент холдинга Жанг Е и руководитель представительства компании в России Михаил Макеев в присутствии депутата Госдумы Хизри Абакарова»

– пресс-служба Минсельхозпрода Дагестана.

Увеличение объемов импорта зерна

Отмечается, что строительство зернового терминала в Махачкале позволит значительно увеличить объемы импорта зерна из России в Китай. Это обеспечит стабильное снабжение китайского рынка зерновыми культурами и способствует разнообразию источников поставок.

Улучшение торговых отношений

Напомним, что Россия и Китай имеют давние торговые связи, и строительство зернового терминала в Махачкале будет являться еще одним шагом к укреплению партнерских отношений между двумя странами. Это также способствует расширению спектра товаров, которые могут быть обменены между Россией и Китаем.

Развитие портовой инфраструктуры

В релизе подчеркнуто, что построение зернового терминала в Махачкале не только увеличит объемы перевалки зерна, но и способствует развитию портовой инфраструктуры на Каспийском море. Это создаст дополнительные рабочие места, улучшит экономическое развитие региона и повысит его значимость на мировой торговой карте.