Незаконные многоэтажки Махачкалы ждет снос

Столица Дагестана вскоре лишится семи строящихся здесь незаконно многоэтажек – такое решение принял суд Кировского района города по домам в поселке Семендер: несмотря на строжайший запрет, в городе продолжают самовольно возводить жилье.

Снести незаконно строящиеся в махачкалинском поселке Семендер – такое решение принял Кировский районный суд Махачкалы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как показало расследование, дома по улице Тупиковая, строятся без каких-либо разрешительных документов – иск в суд на горе-строителей подала администрация дагестанской столицы, передает "АиФ-Дагестан".

Суд признал постройки самовольными и постановил снести их.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Махачкале теперь можно пожаловаться на незаконные стройки, позвонив на горячую линию. Данная инициатива реализуется в рамках борьбы местных властей с незаконным строительством, и неравнодушные граждане могут сообщить о нарушениях, позвонив на указанный номер телефона, также здесь можно получить консультацию по вопросам строительных норм.