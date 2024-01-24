Незаконных строителей будут ловить по телефону в Махачкале

Все неравнодушные жители Махачкалы могут пожаловаться на незаконное строительство по горячей линии. Линия начала работать в городе буквально на днях.
Позвонив на указанный номер, можно не только проинформировать о нарушениях, но и получить консультацию по вопросам строительных норм.
«Для получения горожанами информации о законности того или иного объекта капитального строительства в Управлении архитектуры и градостроительства (УАиГ) Махачкалы работает горячая линия по номеру телефона 8 (988) 218−35−04»
– первый заместитель мэра Махачкалы Нариман Темуркаев
Далее он отметил, что оператор также расскажет о наличии разрешительных документов у того или иного застройщика.
Темуркаев также обратил внимание на то, что данная услуга будет актуальна для тех, кто хочет купить квартиру или дом и хотел бы удостовериться, что постройка возведена легальна.
Линия была запущена в рамках продолжающейся борьбы городских властей с незаконными постройками, коих в городе насчитывается более двух сотен.