Незаконных строителей будут ловить по телефону в Махачкале

Пожаловаться на незаконные стройки и получить консультации по жилищным вопросам можно в Махачкале, позвонив на горячую линию. Данная инициатива реализуется в рамках борьбы местных властей с незаконным строительством.

Все неравнодушные жители Махачкалы могут пожаловаться на незаконное строительство по горячей линии. Линия начала работать в городе буквально на днях.

Позвонив на указанный номер, можно не только проинформировать о нарушениях, но и получить консультацию по вопросам строительных норм.

«Для получения горожанами информации о законности того или иного объекта капитального строительства в Управлении архитектуры и градостроительства (УАиГ) Махачкалы работает горячая линия по номеру телефона 8 (988) 218−35−04»

– первый заместитель мэра Махачкалы Нариман Темуркаев

Далее он отметил, что оператор также расскажет о наличии разрешительных документов у того или иного застройщика.

Темуркаев также обратил внимание на то, что данная услуга будет актуальна для тех, кто хочет купить квартиру или дом и хотел бы удостовериться, что постройка возведена легальна.

Линия была запущена в рамках продолжающейся борьбы городских властей с незаконными постройками, коих в городе насчитывается более двух сотен.