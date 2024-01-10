Россия поставила рекорд по нераспроданным новостройкам

За год в России на 7% вырос объем нераспроданного нового жилья. Нераспроданные новостройки установили рекорд к 1 января этого года. При этом за 2023 года было начато близкое к рекорду число новых строек.

В России растет количество новостроек, квартиры в которых остаются не проданными.

За прошлый год объем такой недвижимости вырос на 7%, из них более чем на 1% - за декабрь, сообщает Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС). Всего на начало 2024 года в стране насчитывается 72,5 млн кв м непроданного нового жилья, это рекордный показатель.

В общем объеме строительства на данный момент на нераспроданные жилье приходится почти 68,5%. При этом в 2023 году было запущено большое число новых проектов, а в новостройках, где открыты продажи, квартиры раскуплены более ем на 55%.

"В абсолютных цифрах мы действительно видим рекордный рост объемов нереализованных квадратных метров, однако это вовсе не означает, что граждане стали менее активно скупать недвижимость. Все дело в увеличившихся объемах строительства"

– глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг

На сегодняшний день в России возводится свыше 107 млн кв м новостроек, что почти максимальное значение за всю историю, отметил аналитик в беседе с РИА Недвижимость.